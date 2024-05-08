Не смогли реанимировать: на Днепропетровщине во время пожара погибли два человека

В Синельниковском районе во время пожара погибли два человека. Как сообщили в ГСЧС, ночью 8 мая горел жилой дом в поселке Илларионово. О пожаре в одноэтажном доме спасателей известили соседи владельцев жилья.
Приехав на место инцидента, внутри охваченного огнем помещения пожарные обнаружили двух человек без признаков жизни: 55-летнего мужчину и 86-летнюю женщину.
Их вынесли из дома и передали медицинским работникам. Однако проведенные реанимационные мероприятия результата не дали.
Через два часа огонь в доме потушили.
Напомним, сегодня ночью на Днепропетровщине защитники сбили 8 ракет и 5 шахедов.
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