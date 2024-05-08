Не змогли реанімувати: на Дніпропетровщині під час пожежі загинули двоє людей

У Дніпропетровській області на пожежі загинули двоє людей.

У Синельниківському районі під час пожежі загинули двоє людей. Як повідомили в ДСНС, вночі 8 травня горів житловий будинок в селищі Іларіонове. Про пожежу в одноповерховій хаті сповістили рятувальникам сусіди власників житла.

Приїхавши на місце інциденту, всередині охопленого вогнем помешкання вогнеборці виявили двох людей без ознак життя: 55-річного чоловіка та 86-річну жінку.

Їх винесли з будинку та передали медичним працівникам. Проте, проведені реанімаційні заходи результату не дали.

За дві години вогонь в будинку загасили.

Нагадаємо, сьогодні вночі на Дніпропетровщині вночі оборонці збили 8 ракет та 5 шахедів.

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