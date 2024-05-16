У Дніпрі з 16:00 можливі відключення світла по графіку

Графіки погодинних відключень почнуть діяти сьогодні о 16:00 з V черги. Їх вводить компанія “Укренерго” для розвантаження мереж, щоб уникнути аварійних ситуацій.
Про це повідомляє “ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК””.
“Шановні споживачі, попереджаємо, що за командою диспетчерського центру НЕК “Укренерго” з 16:00 години 16.05.2024 застосовуватимуться графіки погодинних відключень (ГПВ). Графіки починають застосовуватися з V черги”, – йдеться в повідомленні компанії.
Ознайомитися з графіками погодинних відключень за вашою адресою можна за посиланням.
Нагадаємо, що максимальний час відключення електроенергії складає близько 4-х годин.
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