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Дефіцит значний: сьогодні у Дніпрі та області можливе застосування аварійних відключень електроенергії

Сьогодні 13:40
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З 18:00 до 24:00 споживання промисловості буде обмежуватись, при зростанні споживання можливі аварійні відключення!

Новости Днепра про Дефіцит значний: сьогодні у Дніпрі та області можливе застосування аварійних відключень електроенергії

В енергосистемі України протягом майже всієї доби, за винятком денних годин, наявний значний дефіцит електроенергії. Причина – масштабні пошкодження українських електростанцій, через які вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атаки.

Про це повідомили в НЕК “Укренерго”.

Вдень обсяг дефіциту електроенергії зменшується завдяки активній роботі електростанцій на ВДЕ. В інші години нестача електроенергії є значною. Для уникнення відключень побутових споживачів диспетчерський центр «Укренерго» застосовує всі можливі заходи подолання дефіциту: імпорт та аварійну допомогу з країн Європи, обмеження споживання промислових споживачів, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні ввечері, з 18:00 до 24:00, будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Але, якщо споживання продовжить зростати, можливе застосування аварійних відключень, яке торкнеться й побутових споживачів, зокрема і на Дніпропетровщині.

Обмеження споживання – це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже п’ятої в цьому році прицільної ракетної атаки ворога по електростанціях. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо, особливо з 18:00 до 24:00, – зазначили в “Укренерго”.

Нагадаємо, вчора росія атакувала три теплоелектростанції ДТЕК та залізничну інфраструктуру: обладнання серйозно пошкоджено.

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Новости Днепра про Дефіцит значний: сьогодні у Дніпрі та області можливе застосування аварійних відключень електроенергіїУкраїнська

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