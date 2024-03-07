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На Дніпропетровщині анонсували потужні вибухи: чи варто хвилюватися

Сьогодні 10:43
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Усе під контролем!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині анонсували потужні вибухи: чи варто хвилюватися

Сьогодні, 7 березня, у Кривому Розі пролунають потужні вибухи.

Проте хвилюватися не варто – вони виробничі.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Сьогодні о 12:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «№2-біс» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Інгулецький, Центрально-Міський райони), а о 14:00 – у кар’єрі «Північний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони). Виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає, – зазначив він.

Але, будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги!

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині анонсували потужні вибухи: чи варто хвилюватисяУкраїнська

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