На Дніпропетровщині анонсували потужні вибухи: чи варто хвилюватися

Сьогодні, 7 березня, у Кривому Розі пролунають потужні вибухи.
Проте хвилюватися не варто – вони виробничі.
Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.
Сьогодні о 12:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «№2-біс» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Інгулецький, Центрально-Міський райони), а о 14:00 – у кар’єрі «Північний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони). Виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає, – зазначив він.
Але, будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги!
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