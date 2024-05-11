Скандал на Евровидении: представителя Нидерландов дисквалифицировали

Организаторы решили дисквалифицировать представителя Нидерландов Йоста Кляйна из финала "Евровидения-2024".

Об этом говорится в заявлении EBU.

Певца обвиняют в «насильственном поведении» в отношении сотрудницы ТВ-команды.

Нидерландский исполнитель Йост Кляйн не будет участвовать в финале песенного конкурса Евровидения этого года. Шведская полиция расследовала жалобу женщины-участницы съемочной группы после инцидента после его выступления в полуфинале вечером в четверг. Пока идет судебный процесс, было бы нецелесообразно, чтобы он продолжал участвовать в конкурсе, — отметили организаторы.

Что именно сделал Кляйн не уточняют. Некоторые местные СМИ сообщают, что у певца, возможно, возник конфликт с фотографом.

Гранд-финал конкурса состоится сегодня вечером. Украина будет представлять дуэт реперки alyona alyona и певицы Jerry Heil, с песней Teresa & Maria. Они выступают под вторым номером.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: