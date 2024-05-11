Скандал на Евровидении: представителя Нидерландов дисквалифицировали

Об этом говорится в заявлении EBU.
Певца обвиняют в «насильственном поведении» в отношении сотрудницы ТВ-команды.
Нидерландский исполнитель Йост Кляйн не будет участвовать в финале песенного конкурса Евровидения этого года. Шведская полиция расследовала жалобу женщины-участницы съемочной группы после инцидента после его выступления в полуфинале вечером в четверг. Пока идет судебный процесс, было бы нецелесообразно, чтобы он продолжал участвовать в конкурсе, — отметили организаторы.
Что именно сделал Кляйн не уточняют. Некоторые местные СМИ сообщают, что у певца, возможно, возник конфликт с фотографом.
Гранд-финал конкурса состоится сегодня вечером. Украина будет представлять дуэт реперки alyona alyona и певицы Jerry Heil, с песней Teresa & Maria. Они выступают под вторым номером.
Читайте также:
Автор:
Жительница Днепра пожаловалась на цветочный киоск, продавцы которого "втюхали" ее…
На следующей неделе начинается Евровидение. В этом году Украина будет…
Такое видео распространяют местные Telegram-каналы.
Представительницы Украины на Евровидении уже отправились в шведский Мальме, где…
В городе Никополь произошло жестокое убийство.
В ночь на 11 мая в Днепровском районе увидели северное сияние.
Защитник Украины Владимир Слюсарь погиб 12 апреля 2024 года в бою близ Вербового Запорожской области.
В Днепропетровском национальном историческом музее появились новые экспонаты.
В Днепре сегодня к городским кладбищам организована работа дополнительных и удлиненных маршрутов.
Оккупанты вчера до позднего вечера били по Никополю.
Хорошего дня, друзья!
В Днепре запланировано строительство еще одного большого ЖК.
Мужчина без действительных документов пытался обосноваться в Кривом Роге.
Из-за заморозков на Днепропетровщине подмерзла кукуруза, подсолнечник и овощные культуры.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!