Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Скандал на Евровидении: представителя Нидерландов дисквалифицировали

Сегодня 16:22
просмотров

Организаторы решили дисквалифицировать представителя Нидерландов Йоста Кляйна из финала "Евровидения-2024".

Новости Днепра про Скандал на Евровидении: представителя Нидерландов дисквалифицировали

Об этом говорится в заявлении EBU.

Певца обвиняют в «насильственном поведении» в отношении сотрудницы ТВ-команды.

Нидерландский исполнитель Йост Кляйн не будет участвовать в финале песенного конкурса Евровидения этого года. Шведская полиция расследовала жалобу женщины-участницы съемочной группы после инцидента после его выступления в полуфинале вечером в четверг. Пока идет судебный процесс, было бы нецелесообразно, чтобы он продолжал участвовать в конкурсе, — отметили организаторы.

Что именно сделал Кляйн не уточняют. Некоторые местные СМИ сообщают, что у певца, возможно, возник конфликт с фотографом.

Гранд-финал конкурса состоится сегодня вечером. Украина будет представлять дуэт реперки alyona alyona и певицы Jerry Heil, с песней Teresa & Maria. Они выступают под вторым номером.

Читайте также:

Новости Днепра про Скандал на Евровидении: представителя Нидерландов дисквалифицировалиУкраїнська Новости Днепра про Скандал на Евровидении: представителя Нидерландов дисквалифицировалиРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    «Втюхали» ребенку один пион за 180 грн: в Днепре цветочный киоск оказался в центре скандала
    Новости Днепра
    08.05.2024 17:49
    «Втюхали» ребенку один пион за 180 грн: в Днепре цветочный киоск оказался в центре скандала

    Жительница Днепра пожаловалась на цветочный киоск, продавцы которого "втюхали" ее…

    ТОП самых популярных украинских песен на Евровидении: вспомнили, как они звучат
    Новости Днепра
    02.05.2024 17:32
    ТОП самых популярных украинских песен на Евровидении: вспомнили, как они звучат

    На следующей неделе начинается Евровидение. В этом году Украина будет…

    В Днепре вспыхнул скандал в маршрутке: водитель пытался высадить дедушку, у которого потекла кровь
    Новости Днепра
    01.05.2024 15:31
    В Днепре вспыхнул скандал в маршрутке: водитель пытался высадить дедушку, у которого потекла кровь

    Такое видео распространяют местные Telegram-каналы.

    Alyona Alyona и Jerry Heil на Евровидении будут собирать средства для восстановления гимназии на Днепропетровщине
    Новости Днепра
    26.04.2024 11:47
    Alyona Alyona и Jerry Heil на Евровидении будут собирать средства для восстановления гимназии на Днепропетровщине

    Представительницы Украины на Евровидении уже отправились в шведский Мальме, где…

    Последние новости

    Ссора из-за окурка: на Днепропетровщине мужчина забил брата ногами до смерти
    Ссора из-за окурка: на Днепропетровщине мужчина забил брата ногами до смерти

    В городе Никополь произошло жестокое убийство.

    Сегодня 14:59
    4
    просмотров
    В Днепровском районе ночью наблюдали северное сияние
    В Днепровском районе ночью наблюдали северное сияние

    В ночь на 11 мая в Днепровском районе увидели северное сияние.

    Сегодня 13:03
    9
    просмотров
    На войне погиб Герой из Днепропетровщины Владимир Слюсар
    На войне погиб Герой из Днепропетровщины Владимир Слюсар

    Защитник Украины Владимир Слюсарь погиб 12 апреля 2024 года в бою близ Вербового Запорожской области.

    Сегодня 11:54
    6
    просмотров
    В Днепре на выставке демонстрируют оружие времен Римской империи
    В Днепре на выставке демонстрируют оружие времен Римской империи

    В Днепропетровском национальном историческом музее появились новые экспонаты.

    Сегодня 10:41
    2
    просмотров
    В Днепре на поминальные дни организуют дополнительные маршруты: график
    В Днепре на поминальные дни организуют дополнительные маршруты: график

    В Днепре сегодня к городским кладбищам организована работа дополнительных и удлиненных маршрутов.

    Сегодня 09:26
    4
    просмотров
    Враг вечером ударил по Никополю дронами-камикадзе
    Враг вечером ударил по Никополю дронами-камикадзе

    Оккупанты вчера до позднего вечера били по Никополю.

    Сегодня 08:17
    1
    просмотров
    Погода на 11 мая: в Днепре будет облачно, но без осадков
    Погода на 11 мая: в Днепре будет облачно, но без осадков

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    4
    просмотров
    В Днепре на Подстанции на месте бывшей промбазы построят новый огромный ЖК
    В Днепре на Подстанции на месте бывшей промбазы построят новый огромный ЖК

    В Днепре запланировано строительство еще одного большого ЖК.

    Вчера 22:02
    9
    просмотров
    В Днепропетровской области выдворили иностранца-нелегала
    В Днепропетровской области выдворили иностранца-нелегала

    Мужчина без действительных документов пытался обосноваться в Кривом Роге.

    Вчера 21:27
    5
    просмотров
    Урожай под угрозой: на Днепропетровщине кое-где померзли кукуруза, подсолнечник и овощные культуры
    Урожай под угрозой: на Днепропетровщине кое-где померзли кукуруза, подсолнечник и овощные культуры

    Из-за заморозков на Днепропетровщине подмерзла кукуруза, подсолнечник и овощные культуры.

    Вчера 20:55
    3
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх