Ударил знакомого в лицо, что привело к смерти: в Днепре оперативно задержали подозреваемого

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
Между мужчинами произошел конфликт во время проведения совместного досуга. Правоохранители задержали подозреваемого по месту жительства.
11 мая в полицию поступило сообщение о том, что возле одного из домов по улице Даниила Нечая обнаружено тело 49-летнего мужчины. Сотрудникам полиции удалось установить, что 10 мая между потерпевшим и 24-летним мужчиной возникла ссора, во время которой подозреваемый ударил по лицу знакомого. От полученных телесных повреждений мужчина скончался, — говорится в сообщении полиции.
Полиция задержала нападающего в тот же день по месту его жительства.
Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ.
Теперь фигуранту дела грозит до 10 лет лишения свободы.
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