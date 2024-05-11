Ударил знакомого в лицо, что привело к смерти: в Днепре оперативно задержали подозреваемого

В Днепре полиция задержала подозреваемого в нанесении тяжелых телесных повреждений, повлекших смерть.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Между мужчинами произошел конфликт во время проведения совместного досуга. Правоохранители задержали подозреваемого по месту жительства.

11 мая в полицию поступило сообщение о том, что возле одного из домов по улице Даниила Нечая обнаружено тело 49-летнего мужчины. Сотрудникам полиции удалось установить, что 10 мая между потерпевшим и 24-летним мужчиной возникла ссора, во время которой подозреваемый ударил по лицу знакомого. От полученных телесных повреждений мужчина скончался, — говорится в сообщении полиции.

Полиция задержала нападающего в тот же день по месту его жительства.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ.

Теперь фигуранту дела грозит до 10 лет лишения свободы.

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