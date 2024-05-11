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В небе над Днепропетровщиной сбили ракету Х-59/69

Сегодня 17:42
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Сегодня силы ПВО уничтожили вражескую ракету в небе над Днепропетровщиной.

Новости Днепра про В небе над Днепропетровщиной сбили ракету Х-59/69

Об этом говорится в сообщении ПВК «Схід» в соцсетях.

В Криворожском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование «Схід» уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59/69, — говорится в сообщении.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак прокомментировал сбивание вражеской ракеты.

Под защитой ПВО. В небе над Днепропетровщиной сбили ракету. Наши отработали в Криворожском районе. Спасибо, ПВК «Схід», — говорится в сообщении председателя ОВА.

Сбитие подтвердил и руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Сегодня мы писали о том, что враг ударил по Никополю 10 мая дронами-камикадзе.

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