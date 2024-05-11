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В Донецкой области сбили вражеский Су-25

Сегодня 18:33
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Защитники Украины поразили дежурный Су-25 оккупантов.

Новости Днепра про В Донецкой области сбили вражеский Су-25

Об этом сообщает 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжого Марка Безручко.

Вражеский самолет поразили на Авдеевском направлении.

Самолетопад российских воздушных судов продолжается. Снова отличная работа зенитчиков 110 бригады. Сегодня поразили очередной СУ-25. оккупанты до сих пор не поняли, что нечего летать в нашем небе. Будут падать и дальше, — говорится в сообщении 110-й бригады в соцсетях.

Военные подчеркнули, что «Империя» должна распасться!

Сегодня мы писали о том, что в небе над Днепропетровщиной сбили ракету Х-59/69.

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