В Донецкой области сбили вражеский Су-25

Защитники Украины поразили дежурный Су-25 оккупантов.

Об этом сообщает 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжого Марка Безручко.

Вражеский самолет поразили на Авдеевском направлении.

Самолетопад российских воздушных судов продолжается. Снова отличная работа зенитчиков 110 бригады. Сегодня поразили очередной СУ-25. оккупанты до сих пор не поняли, что нечего летать в нашем небе. Будут падать и дальше, — говорится в сообщении 110-й бригады в соцсетях.

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