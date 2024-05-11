В Донецкой области сбили вражеский Су-25

Об этом сообщает 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжого Марка Безручко.
Вражеский самолет поразили на Авдеевском направлении.
Самолетопад российских воздушных судов продолжается. Снова отличная работа зенитчиков 110 бригады. Сегодня поразили очередной СУ-25. оккупанты до сих пор не поняли, что нечего летать в нашем небе. Будут падать и дальше, — говорится в сообщении 110-й бригады в соцсетях.
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Сегодня мы писали о том, что в небе над Днепропетровщиной сбили ракету Х-59/69.
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Сегодня, 11 мая, враг снова атаковал Никопольщину.
Сегодня силы ПВО уничтожили вражескую ракету в небе над Днепропетровщиной.
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В Днепре сегодня к городским кладбищам организована работа дополнительных и удлиненных маршрутов.
Оккупанты вчера до позднего вечера били по Никополю.
Хорошего дня, друзья!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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