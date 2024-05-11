Враг ударил по Никопольщине 9 дронами-камикадзе: ранена женщина

Сегодня, 11 мая, враг снова атаковал Никопольщину.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Враг продолжает атаковать Никопольщину. В течение дня ударил 9 беспилотников и 3 раза обстрелял из артиллерии. Страдали Никополь, Мировская, Марганецкая, Покровская сельская община, — говорится в сообщении главы ОВА.

В результате обстрела ранена женщина. Повреждены частные дома, несколько хозяйственных построек и парники.

Изуродованный и инфраструктурный объект, была повреждена линия электропередач.

Оккупанты также ударили по Синельниковскому району, обошлось без жертв.

Сегодня мы писали о том, что в небе над Днепропетровщиной сбили ракету Х-59/69.

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