В Кривом Роге 9-летний мальчик возле школы упал в костёр: его госпитализировали в больницу

В среду, 6 марта, в Кривом Роге произошло чрезвычайное происшествие — 9-летний мальчик возле школы споткнулся через самокат и упал в тлеющий костёр.
Об этом сообщает «Информатор».
Ребёнка госпитализировали в больницу. По предварительной информации, у пострадавшего врачи диагностировали термические ожоги кистей и предплечий.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, ранее мы писали, что в Каменском горела квартира: ГСЧС-ники из огня спасли женщину.
Читайте также:
Автор:
Бывает и такое.
Все под контролем!
Пострадавшую госпитализировали в больницу!
По "Эпицентру" в Никополе ударили сразу тремя снарядами.
Звание «почетный гражданин Екатеринослава» в городе начали присваивать с 1860-х годов. Чести удостаивались жители, внесшие большой вклад в развитие города или улучшение условий для его жителей. Получить это звание могли горожане разных сословий. До 1915 года в Екатеринославе почетными гражданами…
Бывает и такое.
В Днепре скончался артист балета Тарас Биленко.
Все под контролем!
В Днепре неизвестные вынесли из подъезда цветочные вазоны и картину.
Пострадавшую госпитализировали в больницу!
Хорошего дня, друзья!
Свою дверь продуктовый открыл еще в 1950-х и с тех пор сменил несколько названий.
По "Эпицентру" в Никополе ударили сразу тремя снарядами.
Резонансное дело направили в суд.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!