В Кривом Роге 9-летний мальчик возле школы упал в костёр: его госпитализировали в больницу

Ребёнка госпитализировали в больницу. По предварительной информации, у пострадавшего врачи диагностировали термические ожоги кистей и предплечий.

Об этом сообщает «Информатор».

В среду, 6 марта, в Кривом Роге произошло чрезвычайное происшествие — 9-летний мальчик возле школы споткнулся через самокат и упал в тлеющий костёр.

Предварительно, у ребенка врачи диагностировали термические ожоги кистей и предплечий.

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