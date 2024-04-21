Нападавшие на полицейских задержаны: им грозит пожизненное заключение

Двое нападавших на полицейских в Винницкой области задержаны.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

Благодаря слаженной работе оперативных служб было вставлено местонахождение фигурантов — они скрывались на территории Одесской области. Злоумышленники задержаны при силовой поддержке спецподразделения КОРД. Нападающие — двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет, уроженцы Винницкой области. Полицейский, погибший при исполнении обязанностей, защищая напарника, на которого напали первым, успел произвести выстрелы и ранить злоумышленников, — говорится в сообщении главы Нацполиции.

Следствие будет выяснять мотивы совершения жуткого преступления.

Открыто уголовное производство по статье 348. Нападающим грозит пожизненное заключение.

Напомним, что вчера, 20 апреля, около 2 часов ночи в Винницкой области полицейские остановили авто, в котором находились двое мужчин для проверки.

Во время проверки злоумышленники открыли огонь по полицейским. Один работник полиции погиб, второй получил ранения.

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