Нападавшие на полицейских задержаны: им грозит пожизненное заключение

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.
Благодаря слаженной работе оперативных служб было вставлено местонахождение фигурантов — они скрывались на территории Одесской области. Злоумышленники задержаны при силовой поддержке спецподразделения КОРД. Нападающие — двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет, уроженцы Винницкой области. Полицейский, погибший при исполнении обязанностей, защищая напарника, на которого напали первым, успел произвести выстрелы и ранить злоумышленников, — говорится в сообщении главы Нацполиции.
Следствие будет выяснять мотивы совершения жуткого преступления.
Открыто уголовное производство по статье 348. Нападающим грозит пожизненное заключение.
Напомним, что вчера, 20 апреля, около 2 часов ночи в Винницкой области полицейские остановили авто, в котором находились двое мужчин для проверки.
Во время проверки злоумышленники открыли огонь по полицейским. Один работник полиции погиб, второй получил ранения.
Автор:
В Днепре задержан мужчина, сорвавший с шеи женщины золотое украшение.
Стали известны подробности расстрела полицейских в Винницкой области.
Сегодня около двух часов ночи в Винницкой области неизвестные расстреляли…
В полиции показали, как эвакуировали людей с пораженной пятиэтажки.
В Днепре на аллее организовали акцию с призывом к партнерам передать Украине самолеты F-16.
В Днепре работница супермаркета "Сільпо" создала преступную схему.
Важная информация для школьников и родителей.
Бывший нападающий "Днепра" продолжает ставить голевые рекорды.
Шокирующий несчастный случай произошел вчера в Днепре.
Сотрудники ГСЧС спасли женщину в городе Каменское.
Поздним вечером русские войска снова обстреливали Никопольщину.
Хорошего дня, друзья!
У Дніпрі на житловому масиві Сокіл з'являться нові ділянки для велосипедистів.
Сегодня в течение дня враг обстреливал Никопольщину из артиллерии.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!