В Днепре на Лесе Украинки пылал дом

7 марта в 14:24 в ГСЧС поступило сообщение о возгорании жилого дома, расположенного на улице Леси Украинки Амур-Нижнеднепровского района.
Приехав на место происшествия пожарные выяснили, что внутри одноэтажного жилого дома горит домашнее имущество на площади 10 кв. м.
В 15:00 возгорание ликвидировано. Погибших и травмированных нет.
Пожар тушили 7 спасателей с помощью 2 единиц пожарно-спасательной техники.
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