«Заочные» штрафы для «уклонистов» от мобилизации: как будет действовать новация военного времени

Новый закон об ужесточении ответственности для "уклонистов" может привести к "заочным" штрафам.

За действующим законом выписать штраф можно только очно, в присутствии нарушителя, но это скоро может измениться. По крайней мере, так считает член правоохранительного комитета Рады Андрей Осадчук. По его мнению, по новой процедуре возможными станут заочные штрафы, открытие исполнительных производств и блокирование счетов лица-нарушителя.

Заочные штрафы предусмотрены законопроектом 10379 об исправлении админкодекса, который комитет Рады утвердил до второго чтения.

Осадчук отметил, что сейчас есть угроза, что соответствующая норма позволит ТЦК штрафовать всех граждан призывного возраста, которые нарушали требование сообщать военкомат о существенных изменениях — адресах проживания, получении документов об образовании, загранпаспорте и т.д.

Когда могут выписать штраф:

если человек не обновил данные, не сообщил ТЦК об изменении персональных данных (недостающих в электронных реестрах), не явился за повесткой или иным образом нарушил «мобилизационные» правила, то ТЦК сможет вынести постановление о наложении штрафа без составления протокола;

для этого ТЦК должен иметь документы, подтверждающие, что человек такой вызов получил (какие именно эти документы – в законопроекте не конкретизированы, вероятно, будет достаточно проставления в почтовом сообщении отметки о невозможности вручения по зарегистрированному адресу);

штраф может быть выписан в течение трех месяцев со дня выявления правонарушения, но не позднее года со дня его совершения;

штраф для граждан предлагают увеличить до 17-25,5 тысячи гривен.

Заметим, что законопроект еще не проголосован в Раде, поэтому это не окончательная его версия и возможные изменения.

Пряма речь Андрея Осадчука с 53:52

Напомним, ранее мы писали о новых штрафах для уклоняющихся от мобилизации — за что предусмотрены и на сколько они вырастут.

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