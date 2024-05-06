«Заочные» штрафы для «уклонистов» от мобилизации: как будет действовать новация военного времени

За действующим законом выписать штраф можно только очно, в присутствии нарушителя, но это скоро может измениться. По крайней мере, так считает член правоохранительного комитета Рады Андрей Осадчук. По его мнению, по новой процедуре возможными станут заочные штрафы, открытие исполнительных производств и блокирование счетов лица-нарушителя.
Заочные штрафы предусмотрены законопроектом 10379 об исправлении админкодекса, который комитет Рады утвердил до второго чтения.
Осадчук отметил, что сейчас есть угроза, что соответствующая норма позволит ТЦК штрафовать всех граждан призывного возраста, которые нарушали требование сообщать военкомат о существенных изменениях — адресах проживания, получении документов об образовании, загранпаспорте и т.д.
Заметим, что законопроект еще не проголосован в Раде, поэтому это не окончательная его версия и возможные изменения.
Пряма речь Андрея Осадчука с 53:52
Напомним, ранее мы писали о новых штрафах для уклоняющихся от мобилизации — за что предусмотрены и на сколько они вырастут.
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