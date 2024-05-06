Нові штрафи для тих, хто ухиляється від мобілізації: за що передбачені та на скільки вони зростуть

Новий законопроєкт №10379 передбачає значне підвищення штрафів для порушників правил військового обліку та законодавства про оборону.

Законопроєкт №10379, який місяць тому пройшов перше читання, встановить нові суми штрафів за порушення мобілізації й військового обліку. Наразі за ухилення від мобілізації передбачена адміністративна відповідальність і досить незначні грошові санкції.

Які штрафи передбачені зараз

Нині порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію карається за адмінкодексом.

Штрафи за ухилення від мобілізації стартують від п’ятдесяти (850 гривень) і досягають ста (1 700 гривень) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

На скільки зростуть штрафи

Штрафи для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які ухиляються від мобілізації можуть бути такими:

За порушення правил військового обліку (стаття 210 Кодексу про адміністративні правопорушення): штраф від 3 400 до 5 100 гривень, за повторне порушення або в особливий період – від 17 000 до 25 500 гривень;

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час (210-1 КУпАП): від 5 100 до 8 500 гривень – для громадян, від 17 000 до 34 000 гривень – для посадових та юридичних осіб;

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію у воєнний час: від 17 000 до 25 500 гривень – для громадян, від 34 000 до 59 500 гривень – для посадових та юридичних осіб.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: