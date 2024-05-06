Новые штрафы для уклоняющихся от мобилизации: за что предусмотрены и на сколько они вырастут

Законопроект №10379, месяц назад прошедший первое чтение, установит новые суммы штрафов за нарушение мобилизации и военного учета. За уклонение от мобилизации предусмотрена административная ответственность и довольно незначительные денежные санкции.
В настоящее время нарушение правил военного учета и законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации карается по админкодексу.
Штрафы за уклонение от мобилизации стартуют от пятидесяти (850 гривен) и достигают ста (1 700 гривен) не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Штрафы для призывников, военнообязанных и уклоняющихся от мобилизации резервистов могут быть такими:
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