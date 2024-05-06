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Новые штрафы для уклоняющихся от мобилизации: за что предусмотрены и на сколько они вырастут

Сегодня 11:04
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Новый законопроект №10379 предусматривает значительное повышение штрафов для нарушителей правил военного учета и законодательства об обороне.

Новости Днепра про Новые штрафы для уклоняющихся от мобилизации: за что предусмотрены и на сколько они вырастут

Законопроект №10379, месяц назад прошедший первое чтение, установит новые суммы штрафов за нарушение мобилизации и военного учета. За уклонение от мобилизации предусмотрена административная ответственность и довольно незначительные денежные санкции.

Какие штрафы предусмотрены сейчас

В настоящее время нарушение правил военного учета и законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации карается по админкодексу.

Штрафы за уклонение от мобилизации стартуют от пятидесяти (850 гривен) и достигают ста (1 700 гривен) не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

На сколько вырастут штрафы

Штрафы для призывников, военнообязанных и уклоняющихся от мобилизации резервистов могут быть такими:

  • За нарушение правил военного учета (статья 210 Кодекса об административных правонарушениях): штраф от 3400 до 5100 гривен, за повторное нарушение или в особый период – от 17000 до 25500 гривен;
  • За нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время (210-1 КУоАП): от 5 100 до 8 500 гривен – для граждан, от 17 000 до 34 000 гривен – для должностных и юридических лиц;
  • За нарушение законодательства об обороне и мобилизации в военное время: от 17 000 до 25 500 гривен – для граждан, от 34 000 до 59 500 гривен – для должностных и юридических лиц.

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Новости Днепра про Новые штрафы для уклоняющихся от мобилизации: за что предусмотрены и на сколько они вырастутУкраїнська Новости Днепра про Новые штрафы для уклоняющихся от мобилизации: за что предусмотрены и на сколько они вырастутРусский

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