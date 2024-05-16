Перетин кордону після 18 травня: у ДПСУ пояснили, що зміниться для чоловіків

З набуттям чинності закону про мобілізацію дещо зміняться правила перетину кордону. Показувати військово-облікові документи будуть майже в всі чоловіки, навіть ті, хто отримав “білий квиток”, має бронь та дозвіл на виїзд.
З 18 травня 2024 року інспектори Державної прикордонної служби України в пунктах пропуску в окремих категорій громадян перевірятимуть наявність військово-облікового документа, – зазначив речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко в коментарі “Українській правді”
Чоловіки від 18 до 60 років мають брати з собою військово-обліковий документ разом із документом, що посвідчує особу, та пред’являти їх за вимогою прикордонника у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.
Такий обов’язок передбачений змінами до законів України “Про правовий режим воєнного стану” та “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, які наберуть чинності цієї суботи”.
Хто має показувати документ:
Чоловіки, які можуть не показувати військово-обліковий документ:
Порядок виїзду цієї категорії осіб залишається незмінним.
У ДПСУ закликають оновити свої дані в ТЦК та СП і внести інформацію про отримання відстрочки у свій військово-обліковий документ перед тим, як виїзжати за кордон.
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