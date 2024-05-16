Перетин кордону після 18 травня: у ДПСУ пояснили, що зміниться для чоловіків

З 18 травня 2024 року у пунктах пропуску в окремих категорій громадян перевірятимуть наявність військово-облікового документа.

З набуттям чинності закону про мобілізацію дещо зміняться правила перетину кордону. Показувати військово-облікові документи будуть майже в всі чоловіки, навіть ті, хто отримав “білий квиток”, має бронь та дозвіл на виїзд.

З 18 травня 2024 року інспектори Державної прикордонної служби України в пунктах пропуску в окремих категорій громадян перевірятимуть наявність військово-облікового документа, – зазначив речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко в коментарі “Українській правді”

Чоловіки від 18 до 60 років мають брати з собою військово-обліковий документ разом із документом, що посвідчує особу, та пред’являти їх за вимогою прикордонника у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.

Такий обов’язок передбачений змінами до законів України “Про правовий режим воєнного стану” та “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, які наберуть чинності цієї суботи”.

Хто має показувати документ:

заброньовані на період мобілізації та на воєнний час;

визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії непридатними до військової служби за станом здоров’я;

на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

які самостійно виховують дитину;

які мають дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби;

а також інші категорії осіб, визначені ст.23 закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

Чоловіки, які можуть не показувати військово-обліковий документ:

особи з інвалідністю;

ті які супроводжують осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;

водії, що здійснюють перевезення медичних вантажів та гуманітарної допомоги, здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;

визначені особи за окремими посадами та державної служби, працівники підприємств залізничного транспорту і які відносяться до морської та авіаційної галузі тощо.

Порядок виїзду цієї категорії осіб залишається незмінним.

У ДПСУ закликають оновити свої дані в ТЦК та СП і внести інформацію про отримання відстрочки у свій військово-обліковий документ перед тим, як виїзжати за кордон.

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