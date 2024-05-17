У Раді пропонують не ув’язнювати людей, які ухиляються від мобілізації: з’явився документ

В Раді пропонують пом’якшити покарання за ухилення від мобілізації.
Замість ув’язнення нардепи пропонують запровадити штрафи, або громадські роботи, або обмеження волі, але на менший термін.
У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №11260 про скасування позбавлення волі за ухилення від мобілізації.
Проєктом закону №11260 пропонується внести зміни до статті 336 Кримінального кодексу України щодо встановлення не пов’язаних з позбавленням волі видів покарань.
Автори документа пропонують замість позбавлення волі людей, які ухиляються від мобілізації, на строк від 3 до 5 років встановити:
Читайте також:
Автор: