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  • 20 тысяч за работника: в Украине снова предлагают ввести экономическое бронирование от мобилизации

20 тысяч за работника: в Украине снова предлагают ввести экономическое бронирование от мобилизации

Сегодня 12:40
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В Украине хотят внедрить экономическое бронирование от мобилизации.

Новости Днепра про 20 тысяч за работника: в Украине снова предлагают ввести экономическое бронирование от мобилизации

Разговоры о том, чтобы позволить работодателям за деньги бронировать своих сотрудников, раздаются уже давно. Раньше предлагали давать бронь, если за одного работника в бюджет Украины будут отчислять более 30 тысяч гривен. Впрочем, впоследствии эту идею забраковали.

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития 22 мая сообщил, что уже есть первые наработки по экономическому бронированию. Нардепы предлагают разрешить работодателю самостоятельно определить стратегически важных для поддержания жизнедеятельности бизнеса рабочих. Уплатив за них 20 тыс. грн в месяц военного сбора, предприниматели смогут продолжать работать и платить налоги, необходимые для обеспечения Сил обороны и безопасности.

Инициатор нововведения председатель комитета Дмитрий Наталуха отметил, что украинскому бизнесу нужно бронирование, потому что он должен работать.

Не будет бизнеса с его налогами – не за что будет удерживать наших защитников. Вот такая, может быть, кому-то неприятная, но очевидная правда. Но, еще раз – пусть бизнес решит сам, кто из его сотрудников является стратегическим, – сказал он.

Наталуха отметил, что стратегическими должны быть не столько отрасли, которые определяют чиновники, сколько конкретные работники, определяемые работодателем.

Экономическое бронирование – это новый механизм эффективного взаимодействия между бизнесом и государством и о сохранении экономики, – отметил Наталуха.

Кроме экономического бронирования, также предлагают ввести экономическую мобилизацию. Как пояснил нардеп, это может работать как трудовая повинность, когда бизнес с привлечением своих ресурсов оказывает необходимые услуги и выполняет работы в тех сферах, в которых обладает большими компетенциями и эффективностью, чем военные.

Это может быть:

  • закупки, логистика
  • procurement менеджмент
  • медицинское обслуживание
  • ремонт техники
  • ИТ сфера
  • строительство фортификаций
  • бытовое обслуживание
  • делопроизводство
  • HR и т.п.

А военные, ранее занимавшиеся работой в этих отраслях, смогут выполнять более специфические военные задачи.

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Новости Днепра про 20 тысяч за работника: в Украине снова предлагают ввести экономическое бронирование от мобилизацииУкраїнська Новости Днепра про 20 тысяч за работника: в Украине снова предлагают ввести экономическое бронирование от мобилизацииРусский

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