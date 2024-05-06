“Заочні” штрафи для людей, які ухиляються від мобілізації: як діятиме новація воєнного часу

За чинним законом виписати штраф можна лише очно, у присутності порушника, але це скоро може змінитися. Принаймні так вважає член правоохоронного комітету Ради Андрій Осадчук. На його думку, за новою процедурою можливими стануть заочними штрафи, відкриття виконавчих проваджень і блокування рахунків особи-порушника.
Заочні штрафи передбачені законопроєктом 10379 про виправлення до адмінкодексу, який комітет Ради затвердив до другого читання.
Осадчук зазначив, що нині є загроза, що відповідна норма дозволить ТЦК штрафувати всіх громадян призовного віку, які порушували вимогу повідомляти військкомат про суттєві зміни – адреси проживання, отримання документів про освіту, закордонного паспорта тощо.
Коли можуть виписати штраф:
Зауважимо, законопроєкт ще не проголосували в Раді, тож це не остаточна його версія і можливі зміни.
Пряма мова Андрія Осадчука з 53:52
Нагадаємо, раніше ми писали про нові штрафи для тих, хто ухиляється від мобілізації – за що передбачені та на скільки вони зростуть.
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