“Заочні” штрафи для людей, які ухиляються від мобілізації: як діятиме новація воєнного часу

Новий закон про посилення відповідальності для "ухилянтів" може привести до "заочних" штрафів.

За чинним законом виписати штраф можна лише очно, у присутності порушника, але це скоро може змінитися. Принаймні так вважає член правоохоронного комітету Ради Андрій Осадчук. На його думку, за новою процедурою можливими стануть заочними штрафи, відкриття виконавчих проваджень і блокування рахунків особи-порушника.

Заочні штрафи передбачені законопроєктом 10379 про виправлення до адмінкодексу, який комітет Ради затвердив до другого читання.

Осадчук зазначив, що нині є загроза, що відповідна норма дозволить ТЦК штрафувати всіх громадян призовного віку, які порушували вимогу повідомляти військкомат про суттєві зміни – адреси проживання, отримання документів про освіту, закордонного паспорта тощо.

Коли можуть виписати штраф:

якщо людина не оновила дані, не повідомила ТЦК про зміну персональних даних (які відсутні в електронних реєстрах), не з’явилася за повісткою або іншим чином порушила “мобілізаційні” правила, то ТЦК зможе винести постанову про накладення штрафу без складання протоколу;

для цього ТЦК має мати документи, що підтверджують, що людина такий виклик отримала (які саме це документи – у законопроєкті не конкретизовано, ймовірно, буде достатньо проставлення у поштовому повідомленні відмітки про неможливість вручення за зареєстрованою адресою);

штраф може бути виписаний протягом трьох місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше року з дня його скоєння;

штраф для громадян пропонують збільшити до 17-25,5 тисяч гривень.

Зауважимо, законопроєкт ще не проголосували в Раді, тож це не остаточна його версія і можливі зміни.

Пряма мова Андрія Осадчука з 53:52

Нагадаємо, раніше ми писали про нові штрафи для тих, хто ухиляється від мобілізації – за що передбачені та на скільки вони зростуть.

Читайте також:

Українська

Автор: