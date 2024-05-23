Собираются очереди: в Днепре и области из-за нового закона наблюдается ажиотаж в ТЦК

С 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации, согласно которому все военнообязанные должны обновить свои данные. Также снизили мобилизационный возраст до 25 лет. В настоящее время возле ТЦК наблюдаются очереди.
В Днепропетровском областном ТЦК и СП отметили, что основным вопросом является обновление данных. Представители учреждения посоветовали военнообязанным воспользоваться возможностью дистанционно оформить данные через «Резерв+» или через ЦНАП. Также в ТЦК призывают пользоваться новой услугой из электронной очереди, недавно запущенной Минобороны.
Напомним, в Украине будут наказывать за не обновление данных в реестре: какие штрафы.
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