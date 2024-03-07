Кричала в окно на 7 этаже: в Кривом Роге 48-летняя женщина хотела покончить с собой на глазах у ребенка

В четверг, 7 марта, в Кривом Роге в одном из домов женщина угрожала покончить с собой. Она неадекватно вела себя у открытого окна на 7 этаже. В квартире была ее несовершеннолетняя дочь.
Как сообщили криворожские полицейские, 7 марта к ним обратились горожане и сообщили, что жительница многоэтажки кричит, что собирается выпрыгнуть из окна. На месте происшествия выяснили, что женщина закрылась в квартире и отказывается открывать дверь.
На место также вызвали «медиков»
Во время переговоров правоохранители уговорили женщину впустить их в квартиру. 48-летнюю жительницу Кривого Рога госпитализировали для прохождения медицинского обследования.
С 12-летней девочкой, которая была в квартире, все хорошо, она сейчас с дедушкой.
Читайте также:
Автор:
В Кривом Роге придумали оригинальные названия для "исчезающих" улиц.
Предварительно, у ребенка врачи диагностировали термические ожоги кистей и предплечий.
Псевдоволонтерку из Кривого Рога, которая спускала собранные на ВСУ деньги…
Все под контролем!
Президент сообщил, когда срочники смогут демобилизоваться.
В Днепре горел жилой дом.
В Верхнеднепровском районе девушка родила четвертого ребенка в "скорой".
Экс-главнокомандующий ВСУ станет послом в одной из стран-союзниц Украины.
В Днепре появились ледяные кусты.
Задержали мужчину, избившего прохожего посреди центра Днепра.
В Украине уже несколько лет наравне с обычной бумажной трудовой книгой в ходу и цифровая трудовая книжка. Они не исключают друг друга, и работник одновременно может использовать и традиционную книжку, и цифровую ее версию. Также, помимо этого каждый сотрудник может…
Из собачьей "пыточной" пытаются спасти 25 животных в Днепре.
Трамвай №12 "дал угла" на перекрестке улицы Фабра и проспекта Леси Украинки (ранее – Пушкина).
В Кривом Роге придумали оригинальные названия для "исчезающих" улиц.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!