Кричала в окно на 7 этаже: в Кривом Роге 48-летняя женщина хотела покончить с собой на глазах у ребенка

В Кривом Роге полицейские убедили женщину не совершать самоубийство.

В четверг, 7 марта, в Кривом Роге в одном из домов женщина угрожала покончить с собой. Она неадекватно вела себя у открытого окна на 7 этаже. В квартире была ее несовершеннолетняя дочь.

Как сообщили криворожские полицейские, 7 марта к ним обратились горожане и сообщили, что жительница многоэтажки кричит, что собирается выпрыгнуть из окна. На месте происшествия выяснили, что женщина закрылась в квартире и отказывается открывать дверь.

На место также вызвали «медиков»

Во время переговоров правоохранители уговорили женщину впустить их в квартиру. 48-летнюю жительницу Кривого Рога госпитализировали для прохождения медицинского обследования.

С 12-летней девочкой, которая была в квартире, все хорошо, она сейчас с дедушкой.

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