Требовал 600 долларов ежемесячно: на Днепропетровщине задержали полицейского-взяточника

Днепропетровский городской прокуратор сообщил о подозрении во взятке правоохранителю.

Заместитель начальника отдела одного из райуправлений полиции Днепропетровской области потребовал у предпринимателя 600 долларов каждый месяц. По предварительной информации он принимал взятку в обмен на беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности.

При задержании полицейского в багажнике его автомобиля было обнаружено большое количество купюр номиналом в сто долларов.

В настоящее время решается вопрос мер пресечения задержаному.

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