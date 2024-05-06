Требовал 600 долларов ежемесячно: на Днепропетровщине задержали полицейского-взяточника

Заместитель начальника отдела одного из райуправлений полиции Днепропетровской области потребовал у предпринимателя 600 долларов каждый месяц. По предварительной информации он принимал взятку в обмен на беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности.
При задержании полицейского в багажнике его автомобиля было обнаружено большое количество купюр номиналом в сто долларов.
В настоящее время решается вопрос мер пресечения задержаному.Ердем Альона
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