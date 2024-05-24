Кому в Днепре будут «отрезать» воду за долги с 27 мая

В Днепре продолжается отключение должников от водоснабжения.

С 27 по 31 мая в Днепре снова будут отключать воду должникам.

В КП «Днепропроводоканал» обнародовали списки адресов, где на следующей неделе будут отключать воду. Избежать ограничения водоснабжения можно либо погасив долг, либо подписав договор по реструктуризации задолженности.

В Самарском и Новокодаком районе будут отключать воду жителям многоквартирных домов. Общая сумма задолженности – 691 616,28 грн.

№ з/п Район Адреса Кількість абонентів Сума боргу, грн 1 Самарський вул. Космонавтів, буд. 16 5 64 614,99 2 Самарський вул. Космонавтів, буд. 22 1 11 708,67 3 Самарський вул. Олександра Данченка , буд. 32 1 15 122,72 4 Самарський вул. Олександра Данченка , буд. 26 2 26 546,30 5 Новокодацький вул. Велика Діївська, буд. 52 4 60 488,97 6 Новокодацький вул. Велика Діївська, буд. 54 2 72 826,65 7 Новокодацький вул. Велика Діївська, буд. 56 7 177 433,99 8 Новокодацький ж/м Парус-1 4 35 798,98 9 Новокодацький ж/м Парус-3 2 18 783,84 10 Новокодацький пров. Парусний, буд. 6 1 85 237,27 11 Новокодацький пров. Парусний, буд. 8 3 108 379,28 12 Новокодацький вул. Гідропаркова, буд. 9 1 14 674,62

Отключение абонентов-должников частного сектора

№ з/п Район Адреса Кількість абонентів Сума боргу, грн 1 Самарський вул. Гвая 1 11 047,77 2 Самарський вул. Дитинства 1 7 229,64 3 Самарський вул. Князя Вітовта 1 25 507,07 4 Самарський вул. Зоопаркова 2 21 891,33 5 Самарський вул. Сержанта Литвищенка 2 36 869,28 6 Самарський вул. Спогадів 1 9 189,36 7 Самарський вул. Кожедуба 1 14 926,08 8 Самарський пров. Микільський 1 17 309,80 9 Самарський вул. Винахідників 1 122 840,11 10 Самарський вул. Лебедина 1 6 283,62 11 Самарський вул. Соняшникова 1 5 023,11 12 Самарський вул. Сарми-Соколовського 1 8 587,91 13 Новокодацький (Таромське) вул. Громадянська 1 11 834,72 14 Новокодацький (Таромське) вул. Депутатська 1 3 871,83 15 Новокодацький (Таромське) вул. Коханівська 1 3 286,56 16 Новокодацький (Таромське) вул. Кошова 1 4 012,93 17 Новокодацький (Таромське) вул. Одарівська 1 4 593,42 18 Новокодацький (Таромське) вул. Промислова 1 3 939,69 19 Новокодацький (Таромське) вул. Рильського 1 8 209,06 20 Новокодацький (Таромське) вул. Ріжкова 1 3 371,30 21 Новокодацький (Таромське) вул. Снігова 1 4 627,57 22 Новокодацький (Таромське) вул. Широкий степ 1 5 131,22 23 Новокодацький (Таромське) вул. Євгена Жандарова 1 6 736,36 24 Новокодацький (Таромське) пров. Робітничий 1 4 474,14 25 Новокодацький (Таромське) вул. Петра Капшученка 1 19 264,78 26 Новокодацький (Таромське) вул. Ямпольська 1 6 224,37 27 Новокодацький (Таромське) вул. Футбольна 1 5 479,47 28 Новокодацький вул. Правобережна 2 39 423,32 29 Новокодацький вул. Шаляпіна 1 33 165,21 30 Новокодацький вул. Щербаківська 1 10 461,86 31 Новокодацький вул. Фосфорна 2 49 848,76 32 Новокодацький вул. Узбецька 1 35 328,26 33 Новокодацький вул. Пряма 1 9 511,17 34 Новокодацький вул. Лазурна 1 34 906,30 35 Новокодацький вул. Волновахи 1 20 403,92 36 Новокодацький вул. Амундсена 3 33 380,89 37 Новокодацький вул. Ближня 1 16 088,75 38 Новокодацький пров. Бойчуківський 2 20 977,41 39 Новокодацький вул. Волинська 1 12 882,22

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