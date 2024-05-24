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Кому в Днепре будут «отрезать» воду за долги с 27 мая

Сегодня 15:16
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В Днепре продолжается отключение должников от водоснабжения.

Новости Днепра про Кому в Днепре будут

С 27 по 31 мая в Днепре снова будут отключать воду должникам.

В КП «Днепропроводоканал» обнародовали списки адресов, где на следующей неделе будут отключать воду. Избежать ограничения водоснабжения можно либо погасив долг, либо подписав договор по реструктуризации задолженности.

В Самарском и Новокодаком районе будут отключать воду жителям многоквартирных домов. Общая сумма задолженности – 691 616,28 грн.

№ з/пРайонАдресаКількість абонентівСума боргу, грн
1Самарськийвул. Космонавтів, буд. 16564 614,99
2Самарськийвул. Космонавтів, буд. 22111 708,67
3Самарськийвул. Олександра Данченка , буд. 32115 122,72
4Самарськийвул. Олександра Данченка , буд. 26226 546,30
5Новокодацькийвул. Велика Діївська, буд. 52460 488,97
6Новокодацькийвул. Велика Діївська, буд. 54272 826,65
7Новокодацькийвул. Велика Діївська, буд. 567177 433,99
8Новокодацькийж/м Парус-1435 798,98
9Новокодацькийж/м Парус-3218 783,84
10Новокодацькийпров. Парусний, буд. 6185 237,27
11Новокодацькийпров. Парусний, буд. 83108 379,28
12Новокодацькийвул. Гідропаркова, буд. 9114 674,62

 

Отключение абонентов-должников частного сектора

№ з/пРайонАдресаКількість абонентівСума боргу, грн
1Самарськийвул. Гвая111 047,77
2Самарськийвул. Дитинства17 229,64
3Самарськийвул. Князя Вітовта125 507,07
4Самарськийвул. Зоопаркова221 891,33
5Самарськийвул. Сержанта Литвищенка236 869,28
6Самарськийвул. Спогадів19 189,36
7Самарськийвул. Кожедуба114 926,08
8Самарськийпров. Микільський117 309,80
9Самарськийвул. Винахідників1122 840,11
10Самарськийвул. Лебедина16 283,62
11Самарськийвул. Соняшникова15 023,11
12Самарськийвул. Сарми-Соколовського18 587,91
13Новокодацький (Таромське)вул. Громадянська111 834,72
14Новокодацький (Таромське)вул. Депутатська13 871,83
15Новокодацький (Таромське)вул. Коханівська13 286,56
16Новокодацький (Таромське)вул. Кошова14 012,93
17Новокодацький (Таромське)вул. Одарівська14 593,42
18Новокодацький (Таромське)вул. Промислова13 939,69
19Новокодацький (Таромське)вул. Рильського18 209,06
20Новокодацький (Таромське)вул. Ріжкова13 371,30
21Новокодацький (Таромське)вул. Снігова14 627,57
22Новокодацький (Таромське)вул. Широкий степ15 131,22
23Новокодацький (Таромське)вул. Євгена Жандарова16 736,36
24Новокодацький (Таромське)пров. Робітничий14 474,14
25Новокодацький (Таромське)вул. Петра Капшученка119 264,78
26Новокодацький (Таромське)вул. Ямпольська16 224,37
27Новокодацький (Таромське)вул. Футбольна15 479,47
28Новокодацькийвул. Правобережна239 423,32
29Новокодацькийвул. Шаляпіна133 165,21
30Новокодацькийвул. Щербаківська110 461,86
31Новокодацькийвул. Фосфорна249 848,76
32Новокодацькийвул. Узбецька135 328,26
33Новокодацькийвул. Пряма19 511,17
34Новокодацькийвул. Лазурна134 906,30
35Новокодацькийвул. Волновахи120 403,92
36Новокодацькийвул. Амундсена333 380,89
37Новокодацькийвул. Ближня116 088,75
38Новокодацькийпров. Бойчуківський220 977,41
39Новокодацькийвул. Волинська112 882,22

 

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