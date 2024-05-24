Кому в Днепре будут «отрезать» воду за долги с 27 мая

С 27 по 31 мая в Днепре снова будут отключать воду должникам.
В КП «Днепропроводоканал» обнародовали списки адресов, где на следующей неделе будут отключать воду. Избежать ограничения водоснабжения можно либо погасив долг, либо подписав договор по реструктуризации задолженности.
В Самарском и Новокодаком районе будут отключать воду жителям многоквартирных домов. Общая сумма задолженности – 691 616,28 грн.
|№ з/п
|Район
|Адреса
|Кількість абонентів
|Сума боргу, грн
|1
|Самарський
|вул. Космонавтів, буд. 16
|5
|64 614,99
|2
|Самарський
|вул. Космонавтів, буд. 22
|1
|11 708,67
|3
|Самарський
|вул. Олександра Данченка , буд. 32
|1
|15 122,72
|4
|Самарський
|вул. Олександра Данченка , буд. 26
|2
|26 546,30
|5
|Новокодацький
|вул. Велика Діївська, буд. 52
|4
|60 488,97
|6
|Новокодацький
|вул. Велика Діївська, буд. 54
|2
|72 826,65
|7
|Новокодацький
|вул. Велика Діївська, буд. 56
|7
|177 433,99
|8
|Новокодацький
|ж/м Парус-1
|4
|35 798,98
|9
|Новокодацький
|ж/м Парус-3
|2
|18 783,84
|10
|Новокодацький
|пров. Парусний, буд. 6
|1
|85 237,27
|11
|Новокодацький
|пров. Парусний, буд. 8
|3
|108 379,28
|12
|Новокодацький
|вул. Гідропаркова, буд. 9
|1
|14 674,62
|№ з/п
|Район
|Адреса
|Кількість абонентів
|Сума боргу, грн
|1
|Самарський
|вул. Гвая
|1
|11 047,77
|2
|Самарський
|вул. Дитинства
|1
|7 229,64
|3
|Самарський
|вул. Князя Вітовта
|1
|25 507,07
|4
|Самарський
|вул. Зоопаркова
|2
|21 891,33
|5
|Самарський
|вул. Сержанта Литвищенка
|2
|36 869,28
|6
|Самарський
|вул. Спогадів
|1
|9 189,36
|7
|Самарський
|вул. Кожедуба
|1
|14 926,08
|8
|Самарський
|пров. Микільський
|1
|17 309,80
|9
|Самарський
|вул. Винахідників
|1
|122 840,11
|10
|Самарський
|вул. Лебедина
|1
|6 283,62
|11
|Самарський
|вул. Соняшникова
|1
|5 023,11
|12
|Самарський
|вул. Сарми-Соколовського
|1
|8 587,91
|13
|Новокодацький (Таромське)
|вул. Громадянська
|1
|11 834,72
|14
|Новокодацький (Таромське)
|вул. Депутатська
|1
|3 871,83
|15
|Новокодацький (Таромське)
|вул. Коханівська
|1
|3 286,56
|16
|Новокодацький (Таромське)
|вул. Кошова
|1
|4 012,93
|17
|Новокодацький (Таромське)
|вул. Одарівська
|1
|4 593,42
|18
|Новокодацький (Таромське)
|вул. Промислова
|1
|3 939,69
|19
|Новокодацький (Таромське)
|вул. Рильського
|1
|8 209,06
|20
|Новокодацький (Таромське)
|вул. Ріжкова
|1
|3 371,30
|21
|Новокодацький (Таромське)
|вул. Снігова
|1
|4 627,57
|22
|Новокодацький (Таромське)
|вул. Широкий степ
|1
|5 131,22
|23
|Новокодацький (Таромське)
|вул. Євгена Жандарова
|1
|6 736,36
|24
|Новокодацький (Таромське)
|пров. Робітничий
|1
|4 474,14
|25
|Новокодацький (Таромське)
|вул. Петра Капшученка
|1
|19 264,78
|26
|Новокодацький (Таромське)
|вул. Ямпольська
|1
|6 224,37
|27
|Новокодацький (Таромське)
|вул. Футбольна
|1
|5 479,47
|28
|Новокодацький
|вул. Правобережна
|2
|39 423,32
|29
|Новокодацький
|вул. Шаляпіна
|1
|33 165,21
|30
|Новокодацький
|вул. Щербаківська
|1
|10 461,86
|31
|Новокодацький
|вул. Фосфорна
|2
|49 848,76
|32
|Новокодацький
|вул. Узбецька
|1
|35 328,26
|33
|Новокодацький
|вул. Пряма
|1
|9 511,17
|34
|Новокодацький
|вул. Лазурна
|1
|34 906,30
|35
|Новокодацький
|вул. Волновахи
|1
|20 403,92
|36
|Новокодацький
|вул. Амундсена
|3
|33 380,89
|37
|Новокодацький
|вул. Ближня
|1
|16 088,75
|38
|Новокодацький
|пров. Бойчуківський
|2
|20 977,41
|39
|Новокодацький
|вул. Волинська
|1
|12 882,22
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