Вимагав 600 доларів щомісяця: на Дніпропетровщині затримали поліцейського-хабарника

Заступник начальника відділу одного з райуправлінь поліції Дніпропетровської області вимагав у підприємця 600 долларів кожного місяця. За попередньою інформацією він приймав хабар в обмін на безперешкодне здійснення підприємницької діяльності.
При затримані поліцейського в багажнику його автомобіля було виявлено велику кількість купюр номіналом сто доларів.
Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.Ердем Альона
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