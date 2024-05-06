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Вимагав 600 доларів щомісяця: на Дніпропетровщині затримали поліцейського-хабарника

Сьогодні 18:02
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Дніпропетровська міська прокуратора повідомила про підозру у хабарі правоохоронцю.

Заступник начальника відділу одного з райуправлінь поліції Дніпропетровської області вимагав у підприємця 600 долларів кожного місяця. За попередньою інформацією він приймав хабар в обмін на безперешкодне здійснення підприємницької діяльності. 

При затримані поліцейського в багажнику його автомобіля було виявлено велику кількість купюр номіналом сто доларів. 

Новости Днепра про Вимагав 600 доларів щомісяця: на Дніпропетровщині затримали поліцейського-хабарника

Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Новости Днепра про Вимагав 600 доларів щомісяця: на Дніпропетровщині затримали поліцейського-хабарникаУкраїнська Новости Днепра про Вимагав 600 доларів щомісяця: на Дніпропетровщині затримали поліцейського-хабарникаРусский

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