Вимагав 600 доларів щомісяця: на Дніпропетровщині затримали поліцейського-хабарника

Дніпропетровська міська прокуратора повідомила про підозру у хабарі правоохоронцю.

Заступник начальника відділу одного з райуправлінь поліції Дніпропетровської області вимагав у підприємця 600 долларів кожного місяця. За попередньою інформацією він приймав хабар в обмін на безперешкодне здійснення підприємницької діяльності.

При затримані поліцейського в багажнику його автомобіля було виявлено велику кількість купюр номіналом сто доларів.

Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

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