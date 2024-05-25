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Житель Днепра ограбил и убил пожилого человека

Сегодня 11:51
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Житель Днепра ворвался в дом стариков, избил их и отобрал деньги, после чего убил соседа.

Новости Днепра про Житель Днепра ограбил и убил пожилого человека

О жутком преступлении сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

В полицию 23 мая в 7:30 утра поступил сигнал об ограблении в поселке Божедаровка Каменского района.

Неизвестный нанес телесные повреждения пожилым супругам. 86-летний мужчина и 82-летняя женщина госпитализированы в больницу. Выездом на месте происшествия правоохранители осмотрели территорию домовладения, где в здании обнаружили тело 63-летнего мужчины со следами насильственной смерти, — говорится в сообщении полиции.

Подозреваемым оказался 28-летний житель Днепра. Как выяснилось, он пришел к месту жительства потерпевших, избил пенсионеров и похитил из дома деньги. В это время супругов наведался сосед. Злоумышленник бросился к 63-летнему мужчине и забил его до смерти, после чего скрылся с места преступления.

Находившийся в отпуске полицейский задержал нападающего благодаря помощи местных. 

Ко мне сразу обратилась продавщица и сообщила, что несколько минут спустя в помещение заходил мужчина — похожий на разыскиваемого. Внимательная женщина предоставила его приметы и указала направление следования. Отреагировал не медля – догнал и задержал вора, — рассказал полицейский сектору реагирования патрульной полиции отделения полиции № 6 Каменского районного управления полиции Сергей Повстян.

Полицейский сообщил своим коллегам о задержании, и они сразу отправились на помощь. 

Фигуранта задержали и сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) УКУ.

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