Разоблачили банду с Днепропетровщины, которая продавала криминалитету трофейное оружие

В Донецкой области задержали преступную группировку из Днепропетровщины, которая занималась продажей трофейного оружия криминалитету из прифронтовых районов.

В преступную банду входили четыре жителя Днепропетровской области. Они продавали боевые средства поражения, которые вывозили из мест вблизи линии фронта, где раньше длились боевые столкновения. «Черных оружейников» задержали при продаже двух реактивных противотанковых гранат РПГ-22.

Об этом сообщили в управлении СБУ Днепропетровской области.

Правоохранители провели обыски дома у участников банды и изъяли арсенал боевых гранат, автоматов Калашникова и гранатометы.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Все изъятое оружие и боеприпасы передадут на нужды ВСУ.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине чиновник, который зарабатывал на аренде госимущества, погорел на взятке.

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