12-летний взрывник: В Днепре ребенок «заминировал» дом

«Убегайте, если есть возможность» — таковы были последние слова перед тем, как он положил трубку.
После приезда полицейских и взрывотехников на место происшествия никаких взрывных или опасных для жизни устройств не найдено. Впоследствии полицейские установили личность «взрывника», которым оказался 12-летний житель Черновицкой области.
Об этом сообщает dp.informator.ua.
По информации полиции, матери мальчика был составлен административный протокол по статье 184 кодекса Украины об административных правонарушениях, а именно о невыполнении родителями или заменяющими их лиц, обязанностей по воспитанию детей. Напоминаем, что статья влечет предупреждение или наложение штрафа от пятидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
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