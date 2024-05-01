У Нікополі чоловік відібрав у хлопчика велосипед, а потім – продав

42-річний житель Нікополя пограбував 13-річного хлопчика.

Днями неподалік одного із магазинів Нікополя чоловік відібрав велосипед у підлітка. Як з’ясували поліцейські Нікопольського районного управління поліції, підозрюваний під час розмови з хлопцем схопив двоколісного та втік з місця події.

Наступного дня чоловік велосипед продав. Хлопчик, відійшовши від шоку, поскаржився на крадіжку своїм батькам, які звернулися до поліції.

Вже за два дні чоловіка, який вкрав двоколісний транспорт, затримали.

30 квітня слідчі за погодженням із Нікопольською окружною прокуратурою повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

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