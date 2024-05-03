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У Дніпрі судитимуть ґвалтівника та вбивцю 11-річної дівчинки

Сьогодні 17:00
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У Дніпрі пройде суд над чоловіком, який зґвалтував та вбив 11-річну дівчинку.

Новости Днепра про У Дніпрі судитимуть ґвалтівника та вбивцю 11-річної дівчинки

Резонансна справа про зґвалтування та вбивство 11-річної дівчинки підходить до завершення.

Прокуратура повідомила, що скоро пройде суд над чоловіком, якого звинувачують у вбивстві та зґвалтуванні неповнолітньої. Нагадаємо, наприкінці січня в Дніпрі розшукували дитину. Згодом її тіло знайшли на ж/м Придніпровськ. 

Пізніше виявилося, що ввечері 29 січня 2024 року на одній із вулиць Дніпра поряд з теплотрасою 23-річний чоловік спочатку зґвалтував, а потім вбив дівчинку, яка зникла. 

Відомо, що чоловік наніс дитині численні поранення, від яких вона померла на місці. На тілі дитини виявлено не менше 19 колото-різаних ран.

Наразі 23-річний зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років або довічне увʼязнення.

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Новости Днепра про У Дніпрі судитимуть ґвалтівника та вбивцю 11-річної дівчинкиУкраїнська

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