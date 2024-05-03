Знижка у 80 грн: порівняння цін на кагор до Великодня у супермаркетах Дніпра

Зараз на церковне вино діють непогані знижки!

Кагор – це невід’ємна складова традиційного святкування Великодня. Його ще називають церковне вино. Церковне – тому що саме кагор християни використовують для таїнства причастя. Хліб і вино символізують плоть і кров Христову, а чаша з вином – символ єдності і порятунку.

Зазначимо, назва цього вина походить від французького сухого вина, що виготовляється у місті Каор (Cahors). На території України кагор виготовляють переважно з різних сортів винограду: Каберне Совіньйон, Мерло, Одеський чорний, Сапераві. Як правило це вино виробляють за методом термічної обробки: нагрів сусла і мезги до 65-80°C, подальшим зброджуванням сусла і витримкою не менш 2-3 років.

Журналісти dnepr.info вирішили порівняти ціни на кагор у супермаркетах Дніпра напередодні свята.

Так, у “Варусі” вибір не дуже великий – ми знайшли тільки два види цього напою – за 74,90 та 104,90 грн. Водночас на одне із вин пропонують знижку у 50 грн.

У “Сільпо” асортимент ширший – тут є з чого вибрати. Ціни від 89,99 до 209 грн (при цьому це ціна зі знижкою, місцями сума акції складає 80 грн).

В “АТБ” також вибір невеликий – є кагор за 59,90 та 79 грн (тут теж ціни зі значними знижками).

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки коштуватиме великодній кошик у 2024 році.

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