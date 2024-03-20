Житель Дніпра, який вбив 11-річну дівчинку, отримав нову підозру в зґвалтуванні

Жителю Дніпра, якого звинувачують у вбивстві 11-річної дівчинки, підозрюють ще в зґвалтуванні.

Прокурори оголосили про нову підозру жителю Дніпра, який вбив 11-річну дівчинку в Придніпровську.

За результатами судово-медичної експертизи на тілі дитини виявлено не менше 19 колото-різаних ран голови, шиї, грудної клітини та підтверджено зґвалтування.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Йому оголосили про ще одну підозру за фактом вбивства та зґвалтування неповнолітньої.

Нагадаємо, про резонансну історію стало відомо наприкінці січня цього року. Мертвою знайшли зниклу дівчинку, яку до цього кілька днів шукали в Дніпрі. Згодом з’ясувалося, що дитину вбили. Дівчинку знайшли на теплотрасі. На її тілі виявили численні ножові поранення.

Невдовзі затримали підозрюваного у вбивстві дитини. Ним виявився місцевий мешканець, який був знайомий із дівчинкою.

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