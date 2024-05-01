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У Дніпрі трамвай №9 зійшов з рейок (ВІДЕО)

Сьогодні 11:33
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Сталося це на вулиці Світлій.

Новости Днепра про У Дніпрі трамвай №9 зійшов з рейок (ВІДЕО)

Сьогодні, 1 травня, у Дніпрі на вулиці Світлій трамвай №9 зійшов з рейок.

Фото та відео опублікували місцеві Telegram-канали.

Зазначимо, за інформацією департаменту транспорту, наразі трамваї цього маршруту курсують за розкладом.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі через перекриття площі Вокзальної трамвай №1 тиждень їздитиме інакше: коли та як.

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Новости Днепра про У Дніпрі трамвай №9 зійшов з рейок (ВІДЕО)Українська

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