У Дніпрі трамвай №9 зійшов з рейок (ВІДЕО)

Сьогодні, 1 травня, у Дніпрі на вулиці Світлій трамвай №9 зійшов з рейок.
Фото та відео опублікували місцеві Telegram-канали.
Зазначимо, за інформацією департаменту транспорту, наразі трамваї цього маршруту курсують за розкладом.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі через перекриття площі Вокзальної трамвай №1 тиждень їздитиме інакше: коли та як.
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