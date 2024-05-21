На Дніпропетровщині зафіксували кількаметровий торнадо (ВІДЕО)

У Дніпропетровській області бачили торнадо.

У Дніпропетровській області, 21 травня, помітили вихор вітру, схожий на торнадо. Це явище, що з’явилося посеред білого дня, очевидці зняли на відео, яке поширили в місцевих тг-каналів.

За словами свідків, кількаметровий торнадо бачили в Тернівці Павлоградського району.

На відео видно, що вихор вітру виник посеред хмар. Підтвердження того, що це саме торнадо від метеорологів наразі немає. Варто зауважити, що до цього Дніпропетровський центр з гідрометеорології попереджав про різке погіршення погодних умов.

Також про появу вихору, схожого на торнадо сьогодні повідомляли в сусідній Полтавщині.

Зазвичай вихори та смерчі виникають у спекотну погоду з появою дощових купчастих хмар. Торнадо утворюються під час зіткнення неоднорідних за вологістю та температурою повітряних мас, теплих (внизу) і холодних (угорі) шарів повітря та сильному боковому вітрові під час грозової погоди.

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