В Днепре трамвай №9 сошел с рельсов (ВИДЕО)

Сегодня, 1 мая, в Днепре на улице Светлой трамвай №9 сошел с рельсов.
Фото и видео опубликовали местные Telegram-каналы.
Отметим, по информации департамента транспорта, сейчас трамваи этого маршрута курсируют по расписанию.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре из-за перекрытия площади Вокзальной трамвай №1 неделю будет ездить иначе: когда и как.
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