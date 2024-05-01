В Днепре трамвай №9 сошел с рельсов (ВИДЕО)

Отметим, по информации департамента транспорта, сейчас трамваи этого маршрута курсируют по расписанию.

Сегодня, 1 мая, в Днепре на улице Светлой трамвай №9 сошел с рельсов.

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