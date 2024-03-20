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  • У Дніпрі п’яний чоловік стріляв у трамвай, в якому були пасажири: коментар поліції

У Дніпрі п’яний чоловік стріляв у трамвай, в якому були пасажири: коментар поліції

Сьогодні 11:07
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На щастя, ніхто не постраждав.
Новости Днепра про У Дніпрі п'яний чоловік стріляв у трамвай, в якому були пасажири: коментар поліції

Фото умовне.

У неділю, 17 березня, у Дніпрі на вулиці 128-ї Бригади Тероборони (раніше – Курчатова) п’яний чоловік стріляв з пневматичної зброї у трамвай, в якому були пасажири.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Новости Днепра про У Дніпрі п'яний чоловік стріляв у трамвай, в якому були пасажири: коментар поліції

Новости Днепра про У Дніпрі п'яний чоловік стріляв у трамвай, в якому були пасажири: коментар поліції

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції. Журналісту dnepr.info повідомили, що внаслідок події потерпілих немає. Особу зловмисника встановили.

Правоохоронці повідомили йому про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, – розповіли нам у поліції.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі чоловік розбив двері магазину, а потім розмістився на підлозі з кавою в руці.

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Новости Днепра про У Дніпрі п'яний чоловік стріляв у трамвай, в якому були пасажири: коментар поліціїУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі п'яний чоловік стріляв у трамвай, в якому були пасажири: коментар поліціїРусский

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