У Дніпрі п’яний чоловік стріляв у трамвай, в якому були пасажири: коментар поліції

У неділю, 17 березня, у Дніпрі на вулиці 128-ї Бригади Тероборони (раніше – Курчатова) п’яний чоловік стріляв з пневматичної зброї у трамвай, в якому були пасажири.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції. Журналісту dnepr.info повідомили, що внаслідок події потерпілих немає. Особу зловмисника встановили.
Правоохоронці повідомили йому про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, – розповіли нам у поліції.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі чоловік розбив двері магазину, а потім розмістився на підлозі з кавою в руці.
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