У Дніпрі чоловік розбив двері магазину, а потім розмістився на підлозі з кавою в руці

Чоловік спочатку розбив двері магазину, а потім розмістився всередині приміщення на підлозі з кавою в руці.
Продавці викликали поліцію охорони. Правоохоронці, прибувши на місце, затримали хулігана.
Про це повідомили на ФБ-сторінці поліції охорони.
Згодом екіпаж групи реагування викликав на місце події слідчо-оперативну групу, яка внесла дану подію до реєстру правопорушень.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі 13-річний хлопчик намагався викрасти солодощі з магазину: ломом виламав двері.
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