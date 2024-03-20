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  • У Дніпрі чоловік розбив двері магазину, а потім розмістився на підлозі з кавою в руці

У Дніпрі чоловік розбив двері магазину, а потім розмістився на підлозі з кавою в руці

Сьогодні 09:27
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Дивний інцидент стався опівдні 18 березня.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік розбив двері магазину, а потім розмістився на підлозі з кавою в руці

Чоловік спочатку розбив двері магазину, а потім розмістився всередині приміщення на підлозі з кавою в руці.

Продавці викликали поліцію охорони. Правоохоронці, прибувши на місце, затримали хулігана.

Про це повідомили на ФБ-сторінці поліції охорони.

Згодом екіпаж групи реагування викликав на місце події слідчо-оперативну групу, яка внесла дану подію до реєстру правопорушень.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі 13-річний хлопчик намагався викрасти солодощі з магазину: ломом виламав двері.

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Новости Днепра про У Дніпрі чоловік розбив двері магазину, а потім розмістився на підлозі з кавою в руціУкраїнська

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