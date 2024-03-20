Вранці ворог обстріляв з артилерії Нікополь: постраждав 27-річний чоловік, є руйнування

Окупанти продовжують тероризувати Дніпропетровщину.

Вранці вони обстріляли з артилерії Нікополь. Постраждав 27-річний чоловік – він лікуватиметься вдома.

У місті пошкоджені магазин та комунальне підприємство, житло, господарські споруди та авто.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Також він розповів, що, за уточненою інформацією, через нічну атаку в Синельниківському районі поранені шестеро людей, п’ятеро з них – в лікарні. Серед потерпілих 13-річна дівчинка та 15-річний хлопець.

Зруйновані 5 приватних будинків. Є й пошкоджені оселі. Зачепило лінії електропередач і газогін, – додав Лисак.

На фото – наслідки терору:

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині сьогодні пролунає вибух: де та о котрій.

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