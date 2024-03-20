Утром враг обстрелял из артиллерии Никополь: пострадал 27-летний мужчина, есть разрушения

Оккупанты продолжают терроризировать Днепропетровскую область.

Утром они обстреляли из артиллерии Никополь. Пострадал 27-летний мужчина — он будет лечиться дома.

В городе повреждены магазин и коммунальное предприятие, жилье, хозяйственные постройки и авто.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Также он рассказал, что, по уточненной информации, из-за ночной атаки в Синельниковском районе ранены шесть человек, пятеро из них — в больнице. Среди пострадавших 13-летняя девочка и 15-летний парень.

Разрушены 5 частных домов. Есть и поврежденные дома. Задело линии электропередач и газопровод, — добавил Лысак.

На фото — последствия террора:

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине сегодня прогремит взрыв: где и во сколько.

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