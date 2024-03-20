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Уночі ворог атакував Синельниківський район: постраждала ціла родина

Сьогодні 07:40
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Інформацію ще уточнюють.

Новости Днепра про Уночі ворог атакував Синельниківський район: постраждала ціла родина

Уночі ворог атакував Синельниківський район. Попередньо, постраждали 5 людей. З-поміж них ціла родина, будинок якої потрощили окупанти.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Брат із сестрою – 12 та 19 років, 57-річний батько – в стані середньої тяжкості. Сильніше поранена 47-річна жінка. “Важка”. Всі четверо – у лікарні, – повідомив він.

Від ворожої атаки пошкоджені будинки, лінія електропередачі та газопровід. Деталі зʼясовують.

Будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги! 

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