Ночью враг атаковал Синельниковский район: пострадала целая семья

Брат с сестрой — 12 и 19 лет, 57-летний отец — в состоянии средней тяжести. Сильнее ранена 47-летняя женщина. «Тяжелая». Все четверо — в больнице, — сообщил он.

Ночью враг атаковал Синельниковский район. Предварительно, пострадали 5 человек. Среди них целая семья, дом которой разбили оккупанты.

Сохранила историческое название: как 50 лет назад выглядела улица Литейная (ФОТО) Одна из самых старых улиц города – Литейная. За все время своего сущестования, а это более 200 лет, она ни разу не меняла своего названия. Датой ее основания можно считать 1832 год, когда на территории у воды построили чугунолитейный завод.… 3 просмотров

Сегодня День весеннего равноденствия: что он значит и зачем нужно есть булочки в форме птиц Наши предки считали, что в день весеннего равноденствия зима окончательно уходит, а постоянно увеличивающиеся по времени световые дни «сигнализируют» о том, что скоро наступит настоящая весна. 2 просмотров

В Днепре трое граждан Азербайджана скрывались от миграционников В Днепропетровской области обнаружили троих граждан Азербайджана, не имевших вид на пребывание в Украине. 4 просмотров