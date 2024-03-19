Землю накриє потужна дводенна магнітна буря

Це може вплинути на самопочуття метеозалежних людей.

Як повідомляється, 17 березня приблизно о 03:00 за Києвом на Сонці почалося виверження, яке призвело до двох викидів корональної маси. Про це повідомляє The Watchers.

Перший викид був спрямований на південний схід, а другий – на південний захід.

Ці викиди були проаналізовані як спрямовані на Землю і, як очікується, прийдуть окремо після полудня 20 березня і на початку 21 березня, – повідомили синоптики Центру прогнозування космічної погоди (SWPC).

За прогнозами, геомагнітне поле Землі очікується спокійним 18 і 19 березня та в першій половині 20 березня. У другій же половині 20 березня ймовірні періоди активних умов і магнітна буря класу G1.

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