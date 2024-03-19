Землю накроет мощная двухдневная магнитная буря

Как сообщается, 17 марта примерно в 03:00 по Киеву на Солнце началось извержение, приведшее к двум выбросам корональной массы. Об этом сообщает The Watchers.
Первый выброс был направлен на юго-восток, а второй – на юго-запад.
Эти выбросы были проанализированы как направленные на Землю и, как ожидается, придут отдельно после полудня 20 марта и в начале 21 марта, сообщили синоптики Центра прогнозирования космической погоды (SWPC).
По прогнозам геомагнитное поле Земли ожидается спокойным 18 и 19 марта и в первой половине 20 марта. Во второй же половине 20 марта возможны периоды активных условий и магнитная буря класса G1.
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