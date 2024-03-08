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Дніпряни, готуйтеся: 9 та 10 березня бушуватиме потужна магнітна буря

Сьогодні 15:02
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Через спалах на Сонці 9 та 10 березня бушуватиме магнітна буря.

Новости Днепра про Дніпряни, готуйтеся: 9 та 10 березня бушуватиме потужна магнітна буря

Так, згідно з даними сайту Meteoagent, обурення геомагнітного поля вже розпочалися, а пік “бурі” припаде на 9 березня. К-індекс перевищить показник у 5 одиниць, що вказує на досить потужний сонячний шторм.

Нагадаємо, магнітні бурі – це обурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони спричинені потоками заряджених частинок, які викидає Сонце.

Через обурення геомагнітного поля можуть виникати проблеми з технікою та зв’язком. Хоча чимало науковців заперечують наявність впливу магнітної бурі на людей, проте багато хто зауважує, що це впливає на самопочуття літніх та метеозалежних людей. Зокрема, вони можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому, безсоння.

Новости Днепра про Дніпряни, готуйтеся: 9 та 10 березня бушуватиме потужна магнітна буря

Що робити під час магнітної бурі

У ці дні радять дотримуватися правил здорового способу життя, обмежити вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав’яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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Новости Днепра про Дніпряни, готуйтеся: 9 та 10 березня бушуватиме потужна магнітна буряУкраїнська Новости Днепра про Дніпряни, готуйтеся: 9 та 10 березня бушуватиме потужна магнітна буряРусский

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