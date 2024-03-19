Дев’ять годин без електроенергії: де сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло

Підготуйтеся!

Сьогодні, 19 березня, у Дніпрі будуть вимикати світло у деяких будинках.

Це пов’язано з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, орієнтовно з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Бориса Мозолевського: 2, 4, 6;

вул. Казакевича: 6;

вул. Козака Мамая: 22-28 (парні).

Якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

Нагадаємо, раніше ми писали, що житломасив у Дніпрі на дві доби залишиться без води: назвали список адрес.

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