Дев’ять годин без електроенергії: де сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло

Сьогодні, 19 березня, у Дніпрі будуть вимикати світло у деяких будинках.
Це пов’язано з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже, орієнтовно з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
Якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
Нагадаємо, раніше ми писали, що житломасив у Дніпрі на дві доби залишиться без води: назвали список адрес.
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