Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Дев’ять годин без електроенергії: де сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло

Дев’ять годин без електроенергії: де сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло

Сьогодні 07:00
просмотров

Підготуйтеся!

Новости Днепра про Дев'ять годин без електроенергії: де сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло

Сьогодні, 19 березня, у Дніпрі будуть вимикати світло у деяких будинках.

Це пов’язано з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, орієнтовно з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Бориса Мозолевського: 2, 4, 6;
  • вул. Казакевича: 6;
  • вул. Козака Мамая: 22-28 (парні).

Якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

Нагадаємо, раніше ми писали, що житломасив у Дніпрі на дві доби залишиться без води: назвали список адрес.

Читайте також:

Новости Днепра про Дев'ять годин без електроенергії: де сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світлоУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    СБУ знешкодила “банду” з Дніпра, яка видурювала гроші у громадян ЄС
    Новини Дніпра
    Вчора 20:54
    СБУ знешкодила “банду” з Дніпра, яка видурювала гроші у громадян ЄС

    СБУ у співпраці з правоохоронцями Латвії знешкодила підпільний кол-центр, який…

    Житломасив у Дніпрі на дві доби залишиться без води: назвали список адрес
    Новини Дніпра
    Вчора 19:34
    Житломасив у Дніпрі на дві доби залишиться без води: назвали список адрес

    Житловий масив у Дніпрі майже повністю залишиться без води на…

    У Дніпрі на кільці Перемоги сталася ДТП: на місці аварії бачили “швидку” (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Вчора 18:46
    У Дніпрі на кільці Перемоги сталася ДТП: на місці аварії бачили “швидку” (ВІДЕО)

    На ж/м Перемога сталася ДТП.

    Де і як мешканець Дніпра може перевірити свою кредитну історію: інструкція
    Новини Дніпра
    Вчора 17:25
    Де і як мешканець Дніпра може перевірити свою кредитну історію: інструкція

    В Україні за допомогою онлайн сервісів можна не лише перевірити…

    Наверх