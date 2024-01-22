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Дніпряни, голова болітиме: 22 та 23 січня Землю накриє потужна магнітна буря

Сьогодні 09:00
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Бережіть себе!

Новости Днепра про Дніпряни, голова болітиме: 22 та 23 січня Землю накриє потужна магнітна буря

22 та 23 січня Землю накриє сильна магнітна буря – її потужність сягне 5 балів.

Про це повідомляє погодний сайт Meteoagent.

Зазначимо, магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв’язку, а також здоров’я людей.

Як магнітні бурі впливають на людину

Їхній вплив на здоров’я дуже індивідуальний для кожної людини. На негативні симптоми магнітної бурі найчастіше скаржаться власники хронічних хвороб, вагітні жінки і люди похилого віку. У такі дні найчастіше можуть виникати:

  • головний біль;
  • запаморочення, потемніння в очах;
  • підвищення тиску;
  • висока температура;
  • сильна загальна слабкість;
  • біль у м’язах і суглобах;
  • ломота кісток;
  • безсоння;
  • загострення хронічних захворювань.

Як уберегтися

Щоб магнітні бурі принесли мінімальну шкоду здоров’ю, дотримуйтеся таких правил:

  1. Відмовтеся від смажених і гострих страв, а також фастфуду. Додайте в свій раціон більше овочів, фруктів, зелені, горіхів і риби.
  2. Переконайтеся, що ви споживаєте щонайменше 1,5 літра рідини на день. Пийте воду з мінералами та електролітами. Пийте менше кави, алкоголю і енергетичних напоїв, менше паліть.
  3. Збільште фізичну активність. Проводьте більше часу на свіжому повітрі і частіше ходіть пішки.
  4. Не забувайте регулярно провітрювати кімнату, особливо перед сном.
  5. Присвячуйте час хобі і приємним заняттям, спілкуйтеся з домашніми улюбленцями. Це допоможе знизити рівень стресу.
  6. Уникайте стресових ситуацій і конфліктів, постарайтеся відволіктися від негативних думок.
  7. Підтримуйте режим сну, на добу спіть не менше 7 годин.

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Новости Днепра про Дніпряни, голова болітиме: 22 та 23 січня Землю накриє потужна магнітна буряУкраїнська

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