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  • У громадянина РФ забрали успадковану від матері земельну ділянку на Дніпропетровщині

У громадянина РФ забрали успадковану від матері земельну ділянку на Дніпропетровщині

Сьогодні 19:36
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У росіянина конфіскували успадковану від матері землю.

Новости Днепра про У громадянина РФ забрали успадковану від матері земельну ділянку на Дніпропетровщині

Про це йдеться у рішенні Криворізького районного суду Кривого Рогу.

Ще у 2013 громадянин РФ успадкував від матері земельну ділянку на території Лозуватської сільради Криворізького району. 4,7 гектара землі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва були у володінні росіянина понад 10 років. 

Проте, за даними державної міграційної служби, чоловік за цей час не отримав посвідку на тимчасове та постійне проживання в Україні.

Як йдеться у рішенні суду, отримавши землю у спадок у 2013 році чоловік протягом року не оформив документи на відчуження землі (перехід права власності на земельну ділянку), тому порушив одну із статей Земельного кодексу.

Прокурори згодом звернулися до суду, аби припинити право власності на землю іноземця, тобто конфіскувати ділянку.

Судді зазначили, що спадкоємець набув у спадок земельну ділянку як громадянин РФ 25 вересня 2013 року, але упродовж року, а саме до 25 вересня 2014 року, однак свій обов’язок з оформлення спадку не виконав.

Зважаючи на це, Криворізький суд постанови конфіскувати у громадянина РФ земельну ділянку на користь держави. Далі місцева сільрада має продати землі на торгах, а отримані гроші повернути спадкоємцю, вирахувавши витрати, пов’язані з її продажем.

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Новости Днепра про У громадянина РФ забрали успадковану від матері земельну ділянку на ДніпропетровщиніУкраїнська

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