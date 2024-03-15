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  • До Землі мчить “комета диявола”, більша за гору Еверест: чи зможуть її побачити мешканці Дніпра

До Землі мчить “комета диявола”, більша за гору Еверест: чи зможуть її побачити мешканці Дніпра

Сьогодні 10:00
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До Землі наближається "комета диявола", що за своїм розміром більша за гору Еверест. Подібне відбувається раз на 70 років. Видно її буде неозброєним оком.
Новости Днепра про До Землі мчить

Комета 12P/Понс-Брукса сфотографована над замком у Великій Британії – фото: Carl Gough/Big Ladder.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Зазначається, що крижане тіло є кометою типу Галлея, її офіційна назва — 12P/Понс-Брукса. Комета завершує свій оберт орбітою раз на 71,3 року.

Від кінця березня яскравість комети наростатиме і сягне максимуму в період від 8 до 21 квітня. Найкраще у цей час комету можна буде побачити в Північній півкулі (Україна розташована саме там). Але чи зможуть її спостерігати мешканці Дніпра – точно невідомо. Усе ж ви можете спробувати.

У дні, коли комета сягне максимуму яскравості, вийдіть ясного вечора на вулицю та дивіться в небо – низько на захід та північний захід, коли сутінки вже закінчаться.

Вчені радять використати бінокль, щоб роздивитись небесне явище якнайкраще.

Новости Днепра про До Землі мчить

Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бур на березень 2024.

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