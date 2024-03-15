Допомога для ВПО: в уряді планують розширити список отримувачів

Зазначається, що окрім уже визначених категорій, міністерство пропонує надати можливість отримувати допомогу таким громадянам:
дітям, які влаштовані в сім’ї патронатного вихователя; патронатним вихователям;
дітям, які тимчасово влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу (якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім’ї не більше 9444 грн);
особам після досягнення віку 55 років;
особам з інвалідністю ІІІ групи, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім’ї не більше 9444 грн;
особам, які доглядають за дитиною до 3-річного віку або за дитиною, яка потребує догляду до 6-річного віку;
особам з тяжкими формами захворювання, яким не встановлено інвалідність;
особам, у складі сім’ї яких є діти до 18 років та/або до 23 років, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.
Сподіваємось, найближчим часом розроблені зміни до законодавства будуть підтримані урядом, а родини, в яких є такі особи, зможуть отримати виплати, починаючи з березня. Нагадуємо, що заяви на призначення/перепризначення виплат для ВПО мають приймати всі діючі ЦНАПи, – йдеться у повідомленні.
Також пропонується продовжити період подання заяв на перепризначення виплат на проживання для ВПО до 30 квітня 2024 року.
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