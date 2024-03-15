Допомога для ВПО: в уряді планують розширити список отримувачів

У Міністерстві соціальної політики розробили зміни до постанови, які уточнюють категорії тих внутрішньо переміщених осіб, хто має право на виплати.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Зазначається, що окрім уже визначених категорій, міністерство пропонує надати можливість отримувати допомогу таким громадянам:

дітям, які влаштовані в сім’ї патронатного вихователя; патронатним вихователям;

дітям, які тимчасово влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу (якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім’ї не більше 9444 грн);

особам після досягнення віку 55 років;

особам з інвалідністю ІІІ групи, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім’ї не більше 9444 грн;

особам, які доглядають за дитиною до 3-річного віку або за дитиною, яка потребує догляду до 6-річного віку;

особам з тяжкими формами захворювання, яким не встановлено інвалідність;

особам, у складі сім’ї яких є діти до 18 років та/або до 23 років, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

Сподіваємось, найближчим часом розроблені зміни до законодавства будуть підтримані урядом, а родини, в яких є такі особи, зможуть отримати виплати, починаючи з березня. Нагадуємо, що заяви на призначення/перепризначення виплат для ВПО мають приймати всі діючі ЦНАПи, – йдеться у повідомленні.

Також пропонується продовжити період подання заяв на перепризначення виплат на проживання для ВПО до 30 квітня 2024 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканці Дніпра можуть отримати матеріальну допомогу від міста: за яких обставин та які документи потрібні.

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