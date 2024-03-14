Перекриття проспекту Б. Хмельницького у Дніпрі: показали схему руху для автівок та електротранспорту

У Дніпрі обмежать рух проспектом Богдана Хмельницького.

Уже цієї суботи, 16 березня, перекриють проспект Богдана Хмельницького. Причина – ремонт аварійних трамвайних колій. Майже на місяць обмежать рух на трьох ділянках:

просп. Богдана Хмельницького – вул. Шинна;

просп. Богдана Хмельницького – вул. Стромцова;

просп. Богдана Хмельницького – вул. Незалежності.

Приватний транспорт зможе об’їхати ремонтні роботи через прилеглі ділянки трамвайної колії. Їх спеціально підсипали асфальтовим зрізом для зручного проїзду. Об’їзд іншими вулицями не знадобиться.

А ось громадський транспорт кардинально змінить схему руху на вулиці Незалежності (колишня вул. Титова) та курсуватиме в об’їзд. Зміни в маршрутах трамваїв, тролейбусів та автобусів будуть такими:

трамваї № 12 курсуватимуть від пл. Старомостової до вул. Ігоря Сікорського;

трамваї № 16 тимчасово припинять рух;

тролейбуси № 19 та «Б», а також автобуси № 29, № 87Б, № 134, № 146Б, № 155, № 156 рухатимуться через перехрестя просп. Богдана Хмельницького — вул. Фабрично-заводська;

тролейбуси № 8 та автобуси № 32, № 32К, № 106, № 156 рухатимуться через перехрестя просп. Богдана Хмельницького — Запорізьке шосе.

Маршрути тролейбусів та автобусів не зміняться, але через об’їзд час у дорозі може бути довше.

Вантажівки з 21 березня мають об’їжджати перехрестя вулиці Шинної та проспекту Богдана Хмельницького:

через вулицю Будівельників:

через проїзд О. Гальченка.

Роботи триватимуть до середини квітня.

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