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  • Перекриття проспекту Б. Хмельницького у Дніпрі: показали схему руху для автівок та електротранспорту

Перекриття проспекту Б. Хмельницького у Дніпрі: показали схему руху для автівок та електротранспорту

Сьогодні 21:30
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У Дніпрі обмежать рух проспектом Богдана Хмельницького.

Новости Днепра про Перекриття проспекту Б. Хмельницького у Дніпрі: показали схему руху для автівок та електротранспорту

Уже цієї суботи, 16 березня, перекриють проспект Богдана Хмельницького. Причина – ремонт аварійних трамвайних колій. Майже на місяць обмежать рух на трьох ділянках:

  • просп. Богдана Хмельницького – вул. Шинна;
  • просп. Богдана Хмельницького – вул. Стромцова;
  • просп. Богдана Хмельницького – вул. Незалежності.

Приватний транспорт зможе об’їхати ремонтні роботи через прилеглі ділянки трамвайної колії. Їх спеціально підсипали асфальтовим зрізом для зручного проїзду. Об’їзд іншими вулицями не знадобиться.

А ось громадський транспорт кардинально змінить схему руху на вулиці Незалежності (колишня вул. Титова) та курсуватиме в об’їзд. Зміни в маршрутах трамваїв, тролейбусів та автобусів будуть такими:

  • трамваї № 12 курсуватимуть від пл. Старомостової до вул. Ігоря Сікорського;
  • трамваї № 16 тимчасово припинять рух;
  • тролейбуси № 19 та «Б», а також автобуси № 29, № 87Б, № 134, № 146Б, № 155, № 156 рухатимуться через перехрестя просп. Богдана Хмельницького — вул. Фабрично-заводська;
  • тролейбуси № 8 та автобуси № 32, № 32К, № 106, № 156 рухатимуться через перехрестя просп. Богдана Хмельницького — Запорізьке шосе.

Маршрути тролейбусів та автобусів не зміняться, але через об’їзд час у дорозі може бути довше.

Вантажівки з 21 березня мають об’їжджати перехрестя вулиці Шинної та проспекту Богдана Хмельницького:

  • через вулицю Будівельників:
  • через проїзд О. Гальченка.

Роботи триватимуть до середини квітня. 

Новости Днепра про Перекриття проспекту Б. Хмельницького у Дніпрі: показали схему руху для автівок та електротранспорту

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Новости Днепра про Перекриття проспекту Б. Хмельницького у Дніпрі: показали схему руху для автівок та електротранспортуУкраїнська

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