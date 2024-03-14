Перекриття проспекту Б. Хмельницького у Дніпрі: показали схему руху для автівок та електротранспорту

Уже цієї суботи, 16 березня, перекриють проспект Богдана Хмельницького. Причина – ремонт аварійних трамвайних колій. Майже на місяць обмежать рух на трьох ділянках:
Приватний транспорт зможе об’їхати ремонтні роботи через прилеглі ділянки трамвайної колії. Їх спеціально підсипали асфальтовим зрізом для зручного проїзду. Об’їзд іншими вулицями не знадобиться.
А ось громадський транспорт кардинально змінить схему руху на вулиці Незалежності (колишня вул. Титова) та курсуватиме в об’їзд. Зміни в маршрутах трамваїв, тролейбусів та автобусів будуть такими:
Маршрути тролейбусів та автобусів не зміняться, але через об’їзд час у дорозі може бути довше.
Вантажівки з 21 березня мають об’їжджати перехрестя вулиці Шинної та проспекту Богдана Хмельницького:
Роботи триватимуть до середини квітня.
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